Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12:30
Più informazioni su
BREVI RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO
ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST
TRAFFICO CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA
DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO
FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO..
RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA
MAGLIANA.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA PETROCELLI , TRAFFICO DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE…
FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE
SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO, UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA CAVE
ARDEATINE IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE OSTIENSE, FINO ALLE 13.00 POSSIBILI
DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma