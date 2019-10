Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13:30

SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO

OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24

FINO A VIA TIBURTINA

TRAFFICO RALLENTATO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN

CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’

REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE

FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE

SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO DI ZONA

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma