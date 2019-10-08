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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14:30

di - 08 Ottobre 2019 - 14:30

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SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO
OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24
FINO A VIA TIBURTINA 
TRAFFICO RALLENTATO  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA  
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN
CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’
REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
FINO   ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE
SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI  AL TRAFFICO DI ZONA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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