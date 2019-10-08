Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14:30
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SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO
OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24
FINO A VIA TIBURTINA
TRAFFICO RALLENTATO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN
CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’
REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE
SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO DI ZONA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma