Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15:30
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INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA
FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO
OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24
FINO A VIA TIBURTINA.
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN
CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DELLA STAZONE AURELIA VERCO
IL CENTRO E IN USCITA DA ROMA TTRA VIA ANASTASIO II E PIAZZA IRNERIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E
SVICNOLO A24 E IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
IN PROGRAMMA PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI
VOLO DI BLUE PANORAMA E DI TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA SAI-
CITYLINER
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma