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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15:30

di - 08 Ottobre 2019 - 15:30

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INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  DA VIA
FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE 
SULLA TANGENZIALE EST,  TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO 
OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24
FINO A VIA TIBURTINA. 
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN
CLETO PAPA  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DELLA STAZONE AURELIA VERCO
IL CENTRO E IN USCITA DA ROMA TTRA VIA ANASTASIO II E PIAZZA IRNERIO 
SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA  ESTERNA TRA CASILINA E
SVICNOLO A24 E IN CARREGGIATA INTERNA  TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
IN PROGRAMMA  PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI
VOLO DI   BLUE PANORAMA E DI TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA SAI-
CITYLINER
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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