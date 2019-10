Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15:30

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA

FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE

SULLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO

OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24

FINO A VIA TIBURTINA.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN

CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DELLA STAZONE AURELIA VERCO

IL CENTRO E IN USCITA DA ROMA TTRA VIA ANASTASIO II E PIAZZA IRNERIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E

SVICNOLO A24 E IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

IN PROGRAMMA PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24

ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI

VOLO DI BLUE PANORAMA E DI TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA SAI-

CITYLINER

