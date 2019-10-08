Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17:30
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POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO
SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA VERSO LO
STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL TRAFFICO INTENSO
A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA
E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24
INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO
ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA CASILINA NEI
PRESSSI DEL RACCORDO ANULARE DIREIZONE FUORI ROMA
SUL RACCORDO ANULARE FILE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL
MARE E LA TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA
NOMENTANA E CASILINA
CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE ORE
22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI.
RIAPERTURA ALLE ORE 05.00 DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE.
IN PROGRAMMA PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI
VOLO DI BLUE PANORAMA E DI TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA SAI-
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma