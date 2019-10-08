Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18:00
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SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA VERSO
LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL TRAFFICO
INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA
SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24
DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI
PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI
MALAFEDE
INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE FILE
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI
PERO’ AL TRAFFICO INTENSO TRA FLMANIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E
CASILINA
CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA DA DALLA
TANGENZIALE A VIA DI TOR CERVARA
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE ORE
22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI.
RIAPERTURA ALLE ORE 05.00 DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma