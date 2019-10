Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19:00

DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE

SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI

MALAFEDE

INCIDENTE CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI

DOVUTI PERO’ AL TRAFFICO INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E

CASILINA

SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO LO STADIO TRA LO

SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI

FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24

LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE ORE

22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI.

LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE ORE 05.00

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma