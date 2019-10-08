Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19:00
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DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE
SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI
MALAFEDE
INCIDENTE CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI
DOVUTI PERO’ AL TRAFFICO INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E
CASILINA
SULLA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO LO STADIO TRA LO
SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI
FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE ORE
22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI.
LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE ORE 05.00
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma