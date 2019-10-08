Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19:30
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ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLE STADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO
PURTROPPO GLI INCIDENTI. PRORIO PER INCIDENTE CODE SULLA VIA SALARIA E
ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO
ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENRI SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DEI
PREATI FISCALI
E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI
ALLA TANGENZIALE EST , RALLERNTAMENTI A TRATTI IN USCITA DA ROMA DA
PORTONACCIO A TOR CERVARA
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO VERSO LO STADIO TRA
TIBURTINA E VIA SALARIA, E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA
E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24
ANCORA QUALCHE DISAGIO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E
LA TUSCOLANA , IN INTERNA E TRA NOMENTANA E SVICNOLO A24
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE ORE
22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI.
LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE ORE 05.00
IN PROGRAMMA PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI
VOLO DI BLUE PANORAMA E DI TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA SAI-
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma