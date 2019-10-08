Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20:00
Più informazioni su
SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA
DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMMINO
E VIA DI MALAFEDE
E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E
LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO, IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA
CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO, VERSO LO STADIO TRA
TIBURTINA ESALARIA, E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA
SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24
ANCORA QUALCHE DISAGIO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LAURENTINA E APPIA E IN INTERNA TRA
NOMENTANA E SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE ORE
22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI.
LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE ORE 05.00
IN PROGRAMMA PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24
ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI
VOLO DI BLUE PANORAMA E DI TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA SAI-
CITYLINER
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENT
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma