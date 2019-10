Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20:00

SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA

DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO

CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMMINO

E VIA DI MALAFEDE

E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E

LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO, IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA

CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO, VERSO LO STADIO TRA

TIBURTINA ESALARIA, E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA

SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24

ANCORA QUALCHE DISAGIO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LAURENTINA E APPIA E IN INTERNA TRA

NOMENTANA E SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA

LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE ORE

22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI.

LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE ORE 05.00

IN PROGRAMMA PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24

ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI

VOLO DI BLUE PANORAMA E DI TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO ALITALIA SAI-

CITYLINER

AUTORE: SONIA CERQUETANI

