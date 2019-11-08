Traffico Roma del 08-11-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO
SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO DISAGI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA.
DALLE 9:00 ALLE 13:00 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA: IN PIAZZALE DEI
PARTIGIANI, ZONA PIRAMIDE, E A TRASTEVERE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. È POSSIBILI CHE IL DOPPIO SIT-IN SI
TRASPORMI IN CORTEO, DA PIRAMIDE VERSO TRASTEVERE PASSANDO PER VIA
MARMORATA E PONTE SUBLICIO. IN TAL CASO OLTRE ALLE CHIUSURE AL TRAFFICO
SARANNO LIMITATE O DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma