Traffico Roma del 08-11-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 7:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO

SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO DISAGI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA.

DALLE 9:00 ALLE 13:00 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA: IN PIAZZALE DEI

PARTIGIANI, ZONA PIRAMIDE, E A TRASTEVERE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE

DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. È POSSIBILI CHE IL DOPPIO SIT-IN SI

TRASPORMI IN CORTEO, DA PIRAMIDE VERSO TRASTEVERE PASSANDO PER VIA

MARMORATA E PONTE SUBLICIO. IN TAL CASO OLTRE ALLE CHIUSURE AL TRAFFICO

SARANNO LIMITATE O DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma