Traffico Roma del 08-11-2019 ore 08:30

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA

ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA

FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA

VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA

E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA

TORRICOLA VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA E POI DA TOR DE CENCI A VIALE

OCEANO ATLANTICO.

UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN ZONA MONTAGNOLA IN VIA CRISTOFORO

COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GERGOFILI VERSO IL CENTRO .

SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN

CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E LA ROMA FIUMICINO,

MENTRE UN INCIDENTE SI SEGNALA DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA TUTTO LUNGO

LA CARREGGIATA ESTERNA

A TESTACCIO, ULTIMO GIORNO DI LAVORI A VIA ALDO MANUZIO. SENSO UNICO DI

MARCIA TRA LARGO GIOVANNI BATTISTA MARZI E VIA BENIAMINO FRANKLIN, IN

DIREZIONE VIA MARMORATA.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

