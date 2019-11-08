Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09:00
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CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA
ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA
FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA
E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA
TORRICOLA VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA E POI DA TOR DE CENCI A VIALE
OCEANO ATLANTICO.
UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN ZONA MONTAGNOLA IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GERGOFILI VERSO IL CENTRO .
SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN
CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E LA ROMA FIUMICINO,
MENTRE UN INCIDENTE SI SEGNALA DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA TUTTO LUNGO
LA CARREGGIATA ESTERNA
A TESTACCIO, ULTIMO GIORNO DI LAVORI A VIA ALDO MANUZIO. SENSO UNICO DI
MARCIA TRA LARGO GIOVANNI BATTISTA MARZI E VIA BENIAMINO FRANKLIN, IN
DIREZIONE VIA MARMORATA.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma