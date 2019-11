Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09:30

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA

ANTICA SU VIA DI BOCCEA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA

FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA

VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA

E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA

TORRICOLA VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA ALTRE CODE DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO.

UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

VIA DI MALAFEDE, ALTRI RALLENTAMENTI SU PIAZZA DELL’ALBERONE

SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST E DA TOGLIATTI AL RACCORDO.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE TRA CORSO FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA E A

ESGUIRE FINO A VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI E DAL BIVIO PER LA A24 A

VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO.

SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA E

TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI

ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA VIA DELLA MAGLINAA E LA VIA DEL MARE ,ED

ALTRE CODE DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA TUTTO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA

A TESTACCIO, ULTIMO GIORNO DI LAVORI A VIA ALDO MANUZIO. SENSO UNICO DI

MARCIA TRA LARGO GIOVANNI BATTISTA MARZI E VIA BENIAMINO FRANKLIN, IN

DIREZIONE VIA MARMORATA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma