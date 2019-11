Traffico Roma del 08-11-2019 ore 10:00

TRAFFICO SPARSO IN CITTA’ MAGGIORI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST SU

DAL BIVIO PER LA A24 A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO.

SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO.

IN CITTA UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA

PIETRO ROMANI E VIA DEL RISARO VERSO IL CENTRO , ALTRI RALLENTAMENTI SU

PIAZZA DELL’ALBERONE, IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN

VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI CORSO ITALIA VERSO PIAZZALE FLAMINIO ED

UN NUOVO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA FOLIGNO ALL’ALTEZZA DI VIA

VOGHERA.

CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST E DA TOGLIATTI AL RACCORDO.

SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA

NOMENTANA E TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A

TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE , ALTRE CODE DALLA

CASILINA ALLA TIBURTINA TUTTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma