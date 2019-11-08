Traffico Roma del 08-11-2019 ore 11:30
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SEGNALA ZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN
PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA
FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA
LAURENTINA DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI
VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON NELLE VICINANZE DEL VIADOTTO
DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER VIALE DI
TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO.
ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA ERMANNO WOLF
FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO IL CENTRO; IN CITTA ALTRI RALLENTAMENTI
PER INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA IN VIA SANT’ALESSANDRO TRA VIA BELMONTE IN
SABINA E VIA DEI RADAR ED UN NUOVO INCIDENTE IN VIA DELLA GIUSTINIANA
ALL’ALTEZZA DI VIA ANNA FOA’
SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA L’AREDATINA
E LA TUSCOLANA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma