Traffico Roma del 08-11-2019 ore 12:30

SEGNALA ZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN

PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA

FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA

LAURENTINA DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DI

VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON NELLE VICINANZE DEL VIADOTTO

DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER VIALE DI

TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO.

ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA ERMANNO WOLF

FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO IL CENTRO; IN CITTA ALTRI RALLENTAMENTI

PER INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA IN VIA SANT’ALESSANDRO TRA VIA BELMONTE IN

SABINA E VIA DEI RADAR ED UN NUOVO INCIDENTE IN VIA DELLA GIUSTINIANA

ALL’ALTEZZA DI VIA ANNA FOA’

SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA L’AREDATINA

E LA TUSCOLANA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma