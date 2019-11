Traffico Roma del 08-11-2019 ore 13:30

SEGNALAZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN

PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA

FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA

LAURENTINA ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA

DI VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON , DIFFICOLTA’ DI

CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE

VERSO IL CENTRO.

CHIUSA PER INCIDENTE VIA DELLA GIUSTINIANA ALTEZZA VIA ANNA FOA’.

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PROSEGUENDO

TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE VERSO

SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA SVICOLO

PONTINA E USCITA LA ROMANINA.

SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA

E PRENESTINA.

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma