Traffico Roma del 08-11-2019 ore 14:30
Più informazioni su
SEGNALAZIONI DI ALLAGAMENTI CAUSATI DALLE PIOGGE IN QUESTE ORE, IN
PARTICOLARE, IN VIA MARESCIALLO CAVRIGLIA NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLA
FARNESINA, IN ZONA TIBURTINA DIFFICOLTA’ IN PIAZZA MASSA CARRARA , SULLA
LAURENTINA ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA , SU VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA
DI VIA GALVANI E, ANCORA SU VIA ISACCO NEWTON , DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE NELLE ZONE INTERESSATE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE
VERSO IL CENTRO.
CHIUSA PER INCIDENTE VIA DELLA GIUSTINIANA ALTEZZA VIA ANNA FOA’.
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PROSEGUENDO
TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE VERSO
SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA SVICOLO
PONTINA E USCITA LA ROMANINA.
SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA
E PRENESTINA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma