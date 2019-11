Traffico Roma del 08-11-2019 ore 16:30

INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CON CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE CAMBELLOTTI TRA VIA DEL TORRACCIO DI

TORRENOVA E VIA CASILINA.

ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA VIA DELLA STORTA VERSO OLGIATA.

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PROSEGUENDO

TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE VERSO

SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA

SVICOLO PONTINA E USCITA CASILINA.

SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA

BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA PER GUASTO TECNICO

STAZIONE MANZONI DELLA METRO A. SI POSSONO UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO

EMANUELE E SAN GIOVANNI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma