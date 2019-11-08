Traffico Roma del 08-11-2019 ore 16:30
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INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CON CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE CAMBELLOTTI TRA VIA DEL TORRACCIO DI
TORRENOVA E VIA CASILINA.
ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA VIA DELLA STORTA VERSO OLGIATA.
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PROSEGUENDO
TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO E SU VIALE CASTRENSE VERSO
SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA
SVICOLO PONTINA E USCITA CASILINA.
SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA
BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA PER GUASTO TECNICO
STAZIONE MANZONI DELLA METRO A. SI POSSONO UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO
EMANUELE E SAN GIOVANNI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma