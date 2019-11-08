Traffico Roma del 08-11-2019 ore 17:00
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TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SULLA VIAFLAMINIA TRA VIA CASSIA E IL
RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
VERSO SAN GIOVANNI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE
DIREZIONE FUORI ROMA
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER UN GUASTO TECNICO, CHIUSA LA
STAZIONE MANZONI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE; IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma