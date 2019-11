Traffico Roma del 08-11-2019 ore 17:30

TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

PONTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SULLA VIAFLAMINIA TRA VIA CASSIA E IL

RACCORDO ANULARE

TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN PROSSIMITà

DI VIA CAMPOSAMPIERO

SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA

DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA

VERSO SAN GIOVANNI

IN CENTRO UN INCIDENTE RALLEMNTA IL TRAFFICO SU LUNGOTEVERE MARZIO NEI

PRESSI DI PONTE CAVOUR

SI RALLENTA IN VIALE DEL MURO TORTO DA VIALE DEL GALOPPATOIO A PIAZZALE

FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER UN GUASTO TECNICO, CHIUSA LA

STAZIONE MANZONI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE; IN ALTERNATIVA SI

POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma