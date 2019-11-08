Traffico Roma del 08-11-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SULLA VIAFLAMINIA TRA VIA CASSIA E IL
RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN PROSSIMITà
DI VIA CAMPOSAMPIERO
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
VERSO SAN GIOVANNI
IN CENTRO UN INCIDENTE RALLEMNTA IL TRAFFICO SU LUNGOTEVERE MARZIO NEI
PRESSI DI PONTE CAVOUR
SI RALLENTA IN VIALE DEL MURO TORTO DA VIALE DEL GALOPPATOIO A PIAZZALE
FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER UN GUASTO TECNICO, CHIUSA LA
STAZIONE MANZONI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE; IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma