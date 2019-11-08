Traffico Roma del 08-11-2019 ore 18:00
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TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
PONTINA E APPIA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA
RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SULLA VIAFLAMINIA TRA VIA CASSIA E IL
RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
VERSO SAN GIOVANNI
IN CENTRO UN INCIDENTE RALLEMNTA IL TRAFFICO SU LUNGOTEVERE MARZIO NEI
PRESSI DI PONTE CAVOUR
SI RALLENTA IN VIALE DEL MURO TORTO DA VIALE DEL GALOPPATOIO A PIAZZALE
FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE
AL COLLATINOO CHIUSA PER LAVORI VIA DI GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINOI
GIORDANI E VIA COLLATINA RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO NELLE ZONE
CIRCOSTANTI
TRAFFICATA LA VIA APPIA CON RALLENTAMENTI DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL
RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO
TRASPORTO PUBBLICO
RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI MANZONI SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA STAZIONE è STATA RIAPERTA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma