Traffico Roma del 08-11-2019 ore 18:30
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CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA
TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE OOPOSTA VERSO LO STADIO DSI RALLENTA TRA
VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA
ALL’EUR RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE DELL’ARTIGIANATO NEI PRESSI DI
VIALE DELLA MUSICA
ALTRO INCIDENTE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE MARZIO NEI PRESSI DI PONTE CAVOUR
INCIDENTE E RALLENTAMENTI AL QUARTICCIOLO IN VIA PRENESTINA INCROCIO CON
VIA STADERINI
AL COLLATINO CHIUSA PER LAVORI VIA DI GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINO
GIORDANI E VIA COLLATINA RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO NELLE ZONE
CIRCOSTANTI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma