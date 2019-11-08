Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19:30
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TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
LAURENTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL
CENTRO E TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ED IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA NEI PRESSI DI
LARGO OTTORINO RESPIGHI
ALTRO INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN ZONA CARACALLA IN VIA ANNIA FAUSTINA IN
PROSSIMITA DI VIA DI SAN saba
TRAFFICATA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma