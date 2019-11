Traffico Roma del 08-11-2019 ore 19:30

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

LAURENTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E

PRENESTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL

CENTRO E TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ED IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA

TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA NEI PRESSI DI

LARGO OTTORINO RESPIGHI

ALTRO INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN ZONA CARACALLA IN VIA ANNIA FAUSTINA IN

PROSSIMITA DI VIA DI SAN saba

TRAFFICATA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI

MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma