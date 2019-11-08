Traffico Roma del 08-11-2019 ore 20:00
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TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
LAURENTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL
CENTRO
SULLA TANGENZIALE DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
SULLA VIA AURELIA SI RALLENTA TRA VIA DEI CASALI SANTOVETTI AL RACCORDO
ANULARE DIREZIONE FUORI ROMA
TRAFFICATA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma