Traffico Roma del 08-11-2020 ore 12:30

Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione ancora trafficata la A24 roma-teramo in prossimità dello svincolo di Vicovaro Mandela per chi proviene dalla si mantiene regolare invece come per tutta la passata a Mattinata il traffico sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali strade della città nell’ultima ora sono aumentati gli spostamenti senza particolari disagi su via Cristoforo Colombo via Cassia Cassia bis in tutti i casi dopo il Gra verso fuori città continuano gli interventi di manutenzione stradale su Corso d’Italia che dalle 26 ottobre scorso comportano il divieto di transito tra via Marche via Toscana mentre da piazzale Brasile a via Marche non possono transitare i veicoli che superano i 7 metri e mezzo di larghezza Inoltre domani lunedì 9 novembre anticipiamo i lavori notturni per il sottopasso di Corso d’Italia che a 23 chiuderà tra Viale delle Muro Torto e via Abruzzi per chi è direPoliclinico la riapertura è alle 6 di martedì mattina e ancora domani a Tor Vergata e più precisamente su via di Passolombardo prendono il via i lavori di manutenzione per il cavalcavia autostradale della diramazione Roma Sud fino al 13 novembre via di Passolombardo sarà quindi chiusa al traffico limitazioni prevista alla transito anche per i mezzi pesanti in prossimità di via Tuscolana Vecchia e di via del Casale Antonioni ma per poter approfondire questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

