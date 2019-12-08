Traffico Roma del 08-12-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCARSO, IN QUESTO MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ.
IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ESQUILINO E PIAZZA VENEZIA.
ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO IL PAPA CELEBRERA’ L’ANGELUS, NEL POMERIGGIO
INTORNO ALLE 15 SI TRASFERIRA’ ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE,, ED
INFINE IN PIAZZA DI SPAGNA.
PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO
DEVIAZIONI E LIMITAZIONI. INOLTRE GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO
PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO,
VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI E LA STAZIONE TERMINI.))
NEL QUARTIERE SAN LORENZO, MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, LA
CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADEL DEL QUARTIERE. PRESTARE QUINDI ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
TRASPORTO PUBBLICO.
LA FERMATA SPAGNA DELLA METRO A SARÀ SOSPESA..FINO AL TERMINE DELLE
CELEBRAZIONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
AUTORE: MARINA RICCOMI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma