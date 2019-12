Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30

TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE

DELL’ARCO DI TRAVERTINO.

A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA

CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE,

DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1.

E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2.

DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN

PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA.

GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU

DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI,

STAZIONE TERMINI E PIAZZA DI SPAGNA

NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN

LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, LA

CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE.

IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA VIA CONCA D’ORA TRA VIA VAL DI CHIENTI E

LARGO VALTOURNACHE, PER UNA MOSTRA MERCATO.

TRASPORTO PUBBLICO. SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DALLE 10 LA FERMATA

SPAGNA DELLA METRO A SARÀ SOSPESA..FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI.

INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI.

