Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30
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TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE
DELL’ARCO DI TRAVERTINO.
A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE,
DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1.
E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2.
DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN
PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA.
GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU
DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI,
STAZIONE TERMINI E PIAZZA DI SPAGNA
NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN
LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, LA
CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE.
IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA VIA CONCA D’ORA TRA VIA VAL DI CHIENTI E
LARGO VALTOURNACHE, PER UNA MOSTRA MERCATO.
TRASPORTO PUBBLICO. SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DALLE 10 LA FERMATA
SPAGNA DELLA METRO A SARÀ SOSPESA..FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI.
INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma