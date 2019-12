Traffico Roma del 08-12-2019 ore 10:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE

DELL’ARCO DI TRAVERTINO.

DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN

PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSURE

E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE.

NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN

LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, LA

CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE.

IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA VIA CONCA D’ORA TRA VIA VAL DI CHIENTI E

LARGO VALTOURNACHE, PER UNA MOSTRA MERCATO.

TRASPORTO PUBBLICO. SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DALLE 10 LA FERMATA

SPAGNA DELLA METRO A SARÀ SOSPESA..FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI.

INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI.

L’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA, HA POTENZIATO DIVERSE LINEE BUS E LE LINEE

METROPOLITANE, NEI FINE SETTIMANA FINO AL 6 GENNAIO. ATTIVATA ANCHE UNA

NAVETTA SHOPPING PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI VERSO LE PRINCIPALI VIE

DELLO SHOPPING.

INFINE, A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO

DELLA FASCIA VERDE, DALLE 7.30 ALLE 20-30.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma