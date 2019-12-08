Traffico Roma del 08-12-2019 ore 11:30
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LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SIA SULLE AUTOSTRADE, SULLE
GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE VIE CITTADINE.
CI SONO COMUNQUE DELLE ECCEZIONI:
IN VIA ARDEATINA TRAFFICO RALLENTATO, ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE
FUORI ROMA, PER LA PRESENZA DI CICLISTI.
POSSIBILI DEI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO VIA APPIA NUOVA, IN
PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO, IN DIREZIONE DEL GRA.
PROBABILI DIFFICOLTÀ’ ANCHE IN VIA VINICIO CORTESE, PER UN VEICOLO IN
FIAMME NEI PRESSI DI VIA ELIO CHIANESI.
DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN
PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA E POI ALL’ESQUILINO E
PIAZZA VENEZIA.
CHIUSURE
E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE.
NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN
LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7:00 DI DOMANI MATTINA, LA
CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA, DALLE 10
LA FERMATA SPAGNA DELLA METRO A SOSPESA FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI.
INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.
UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma