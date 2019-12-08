Traffico Roma del 08-12-2019 ore 12:30
Più informazioni su
LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE, IN CITTÀ.
DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE LUNGO VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE SOMALIA,
RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO.
IN ZONA OTTAVIA, CHIUSA VIA CASAL DEL MARMO, IN CORRISPONDENZA DI VIA
TARSAI, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN SVOLGIMENTO, IN
TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA E POI ALL’ESQUILINO E
IN PIAZZA VENEZIA.
CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE.
NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN
LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7:00 DI DOMANI MATTINA, LA
CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA, DALLE 10 LA FERMATA SPAGNA
DELLA METRO A, È SOSPESA FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI.
INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI.
INFINE, L’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA, HA POTENZIATO DIVERSE LINEE BUS E LE
LINEE METROPOLITANE, NEI FINE SETTIMANA FINO AL 6 GENNAIO. ATTIVATA ANCHE
UNA NAVETTA SHOPPING PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI VERSO I CENTRI
COMMERCIALI ED IL CENTRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma