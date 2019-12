Traffico Roma del 08-12-2019 ore 12:30

LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE, IN CITTÀ.

DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE LUNGO VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE SOMALIA,

RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO.

IN ZONA OTTAVIA, CHIUSA VIA CASAL DEL MARMO, IN CORRISPONDENZA DI VIA

TARSAI, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN SVOLGIMENTO, IN

TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA E POI ALL’ESQUILINO E

IN PIAZZA VENEZIA.



CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE.

NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN

LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7:00 DI DOMANI MATTINA, LA

CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA, DALLE 10 LA FERMATA SPAGNA

DELLA METRO A, È SOSPESA FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI.

INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI.

INFINE, L’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA, HA POTENZIATO DIVERSE LINEE BUS E LE

LINEE METROPOLITANE, NEI FINE SETTIMANA FINO AL 6 GENNAIO. ATTIVATA ANCHE

UNA NAVETTA SHOPPING PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI VERSO I CENTRI

COMMERCIALI ED IL CENTRO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma