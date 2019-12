Traffico Roma del 08-12-2019 ore 13:30

INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA SU VIA APPIA, IN ZONA SANTA MARIA DELLE MOLE,

CODE IN DIREZIONE CASTEL GANDOLFO.

SULLA ROMA FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE IN

CORRISPONDENZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.

LUNGO IL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER NAPOLI E VIA

APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA.

IN CITTÀ, SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE

CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

IN ZONA OTTAVIA, CHIUSA VIA CASAL DEL MARMO, IN CORRISPONDENZA DI VIA

TARSIA, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN SVOLGIMENTO, IN

PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO E IN PIAZZA VENEZIA.



CHIUSURE E DEVIAZIONI

GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE.

NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN

LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7:00 DI DOMANI MATTINA, LA

CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SU

DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA, DALLE 10 LA FERMATA

SPAGNA DELLA METRO A, È SOSPESA FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI.

INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI.

LE LINEE TRA 5 E 19 PRENESTINA TOGLIATTI, PER LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA

IN VIA BRESADOLA, NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE. ISTITUITO QUINDI, UN SERVIZIO

SOSTITUTIVO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma