Traffico Roma del 08-12-2019 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24.
SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI
NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL TRAFFICO GIà DALLE 17:00, TRA
VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI.
NEL QUARTIERE MONTESACRO, CHIUSA VIA CONCA D’ORO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA
MOSTRA-MERCATO. PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 8 DICEMBRE, DIVIETO
DI TRANSITO TRA VIA VAL DI CHIENTI LARGO VALTOURNANCHE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma