Traffico Roma del 08-12-2019 ore 14:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA

A24.

SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.

NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI

NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI

NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL TRAFFICO GIà DALLE 17:00, TRA

VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI.

NEL QUARTIERE MONTESACRO, CHIUSA VIA CONCA D’ORO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA

MOSTRA-MERCATO. PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 8 DICEMBRE, DIVIETO

DI TRANSITO TRA VIA VAL DI CHIENTI LARGO VALTOURNANCHE.

