Traffico Roma del 08-12-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
POCO TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO CITTADINO DELLA A24.
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.
A TRASTEVERE, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO, A CAUSA DI UN
INCIDENTE SU LARGO BERNARDINO DA FELTRE.
NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI
NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL TRAFFICO GIà DALLE 17:00, TRA
VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI.
A TOR DE SCHIAVI, PER LAVORI IN VIA BRESADOLA, LE LINEE TRAM 5 E 19 VENGONO
DEVIATE, NON RAGGIUNGENDO COSì CENTOCELLE. ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO
PER VIA BRESADOLA E VIA DEI GERANI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma