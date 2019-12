Traffico Roma del 08-12-2019 ore 16:30

BUONASERA DALLA REDAZION

IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO, SCARSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO

ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI.

IN CITTà LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA SU LUNGOTEVERE AVENTINO, TRA BOCCA

DELLA VERITà E PONTE GARIBALDI, VERSO PONTE FLAMINIO.

IN VIA TIBURTINA, RICORDIAMO CHIUSA LA CORSIA LATERALE TRA VIA DEI

DURANTINI E VIA CAVE DI PIETRALATA IN DIREZIONE VERANO. FINO A TARDA SERATA

è IN CORSO UN MERCATINO ALL’APERTO CON POSSIBILITà DI FARE SHOPPING IN

VISTA DEL NATALE.

A TOR DE SCHIAVI, PER LAVORI IN VIA BRESADOLA, LE LINEE TRAM 5 E 19 VENGONO

DEVIATE, NON RAGGIUNGENDO COSì CENTOCELLE. ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO

PER VIA BRESADOLA E VIA DEI GERANI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma