Traffico Roma del 08-12-2019 ore 16:30
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BUONASERA DALLA REDAZION
IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO, SCARSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO
ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI.
IN CITTà LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA SU LUNGOTEVERE AVENTINO, TRA BOCCA
DELLA VERITà E PONTE GARIBALDI, VERSO PONTE FLAMINIO.
IN VIA TIBURTINA, RICORDIAMO CHIUSA LA CORSIA LATERALE TRA VIA DEI
DURANTINI E VIA CAVE DI PIETRALATA IN DIREZIONE VERANO. FINO A TARDA SERATA
è IN CORSO UN MERCATINO ALL’APERTO CON POSSIBILITà DI FARE SHOPPING IN
VISTA DEL NATALE.
A TOR DE SCHIAVI, PER LAVORI IN VIA BRESADOLA, LE LINEE TRAM 5 E 19 VENGONO
DEVIATE, NON RAGGIUNGENDO COSì CENTOCELLE. ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO
PER VIA BRESADOLA E VIA DEI GERANI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma