Traffico Roma del 08-12-2019 ore 17:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA
BIS E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE INTERNA.
SI RALLENTA, SEMPRE A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SULLA TRATTO
URBANO DELLA ROMA-TERAMO, TRA PORTONACCIO E L’INGRESSO IN TANGENZIALE EST,
VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.
CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL
GRA, IN DIREZIONE CENTRO.
UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI IN
DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI.
NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI
NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL TRAFFICO GIà DALLE 17:00, TRA
VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma