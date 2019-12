Traffico Roma del 08-12-2019 ore 17:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA

BIS E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE INTERNA.

SI RALLENTA, SEMPRE A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SULLA TRATTO

URBANO DELLA ROMA-TERAMO, TRA PORTONACCIO E L’INGRESSO IN TANGENZIALE EST,

VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.

CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL

GRA, IN DIREZIONE CENTRO.

UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI IN

DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI.

NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI

NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI

NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL TRAFFICO GIà DALLE 17:00, TRA

VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma