Traffico Roma del 08-12-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL
TRAFFICO È INTENSO TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA A24, SENZA PARTICOLARI
DISAGI.
MAGGIORI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, IN
PARTICOLARE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST.
CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD, DA TORRENOVA AL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, ANCORA PRUDENZA PER LE CODE CAUSATE DA UN
INCIDENTE, COMUNQUE RISOLTO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, PER TRAFFICO INTENSO E PER UN INCIDENTE SULLA SS148
PONTINA, VERSO ROMA, TRA VIA MONTE D’ORO E PRATICA DI MARE.
IN CITTÀ, TRAFFICO SOSTENUTO TRA LUNGOTEVERE AVENTINO E LUNGOTEVERE DEI
VALLATI, VERSO PONTE FLAMINIO, SU VIA DEL MURO TORTO VERSO VIA LUISA DI
SAVOIA, E SU VIA SALARIA, A PARTIRE DA VIA CORTONA, IN DIREZIONE CENTRO.
E PROPRIO IN CENTRO CITTà È IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI
NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI
NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA È CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 17:00, TRA VIA
DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma