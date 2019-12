Traffico Roma del 08-12-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA GLI

SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL

TRAFFICO È INTENSO TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA A24, SENZA PARTICOLARI

DISAGI.

MAGGIORI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, IN

PARTICOLARE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST.

CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA

SUD, DA TORRENOVA AL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, ANCORA PRUDENZA PER LE CODE CAUSATE DA UN

INCIDENTE, COMUNQUE RISOLTO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, PER TRAFFICO INTENSO E PER UN INCIDENTE SULLA SS148

PONTINA, VERSO ROMA, TRA VIA MONTE D’ORO E PRATICA DI MARE.

IN CITTÀ, TRAFFICO SOSTENUTO TRA LUNGOTEVERE AVENTINO E LUNGOTEVERE DEI

VALLATI, VERSO PONTE FLAMINIO, SU VIA DEL MURO TORTO VERSO VIA LUISA DI

SAVOIA, E SU VIA SALARIA, A PARTIRE DA VIA CORTONA, IN DIREZIONE CENTRO.

E PROPRIO IN CENTRO CITTà È IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI

NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI

NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA È CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 17:00, TRA VIA

DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma