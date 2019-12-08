Traffico Roma del 08-12-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, L’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI è CHIUSA TRA
FERENTINO E ANAGNI VERSO ROMA.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SI RALLENTA TRA
LAURENTINA E APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DOVE I POCHI
SPOSTAMENTI SONO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, PER ENTRARE A ROMA.
UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL TRAFFICO
TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA, VERSO IL FORO ITALICO.
A VAL MELAINA, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE
IN VIA FILIPPO ANTONIO GUALTERIO, VICINO VIA PIERO FOSCARI.
IN CENTRO C’è LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”. LA
PIAZZA È CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA
CESARE BATTISTI.
IN VIA TIBURTINA, RICORDIAMO CHIUSA LA CORSIA LATERALE TRA VIA DEI
DURANTINI E VIA CAVE DI PIETRALATA IN DIREZIONE VERANO. FINO A TARDA SERATA
è IN CORSO UN MERCATINO ALL’APERTO CON POSSIBILITà DI FARE SHOPPING IN
VISTA DEL NATALE.
A TOR DE SCHIAVI, PER LAVORI IN VIA BRESADOLA, LE LINEE TRAM 5 E 19 VENGONO
DEVIATE, NON RAGGIUNGENDO COSì CENTOCELLE. ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO
PER VIA BRESADOLA E VIA DEI GERANI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma