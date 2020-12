Traffico Roma del 08-12-2020 ore 15:30

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione incidente sul Raccordo Anulare abbiamo quasi anche a reggere internet e all’uscita Nomentana e la Tiburtina tutto regolare sul tratto Urbano della Romana quella rimosso incidente avvenuto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo incidente sulla Flaminia Attenzione ci sono code tra il raccordo è prima porta in quest’ultima direzione altro incidente sulla Trionfale nelle immediate vicinanze del Santa Maria della Pietà la zona è quella di Monte Mario disagi abbastanza contenuti altro incidente segnalato dalla polizia locale nella zona di Cinecittà all’incrocio tra via Sestio Calvino e via Quintilio Varo raccomandiamo Attualmente le dovute attenzioni Attenzione anche al maltempo che con piogge anche di forte intensità sta interessando tutto l’interno a capitolino è allerta meteo sul Lazio non invito a spostarsi soltanto in caso di necessità estrema moltissime le strade che presentano tratti interamente allagati al Lido di Ostia ricordiamo a lungomare resta chiuso tra il piazzalequello nel canale dei Pescatori mentre nell’estrema periferia Sud completamente chiusa al traffico via di Porta medaglia tra via Ardeatina via di Torre Sant’Anastasia per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

