Traffico Roma del 09-01-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

AL MOMENTO SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA

TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA TUSCOLANA,

MENTRE SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA;

RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA,

ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA.

IN DIREZIONE CENTRO, PER IL TRAFFICO INTENSO, RALLENTATE:

VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA STORTA A VIA DI GROTTAROSSA,

VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,

VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA.

A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA

DI PIAZZALE DI PORTA PIA, IN DIREZIONE DI MONTE SACRO.

SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA, SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-

TERAMO, TRA IL GRA E L’INNESTO ALLA TANGENZIALE EST, E

SU VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE.

CODE INVECE SU VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA,

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’AXA E

LUNGO LA VIA DEL MARE/VIA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ACILIA.

