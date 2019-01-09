Traffico Roma del 09-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 07:50 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA
TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA ARDEATINA;
RALLENTATA LA CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA.
IN DIREZIONE CENTRO, PER IL TRAFFICO INTENSO, RALLENTATE:
VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA STORTA A VIA DI GROTTAROSSA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA E POI DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA
TANGENZIALE EST.
GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI
TRA VIA SALARIA E VIA NOMENTANA
A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA
DI PIAZZALE DI PORTA PIA, IN DIREZIONE DI MONTE SACRO.
SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA, INCOLONNAMENTI:
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRA IL GRA E L’INNESTO ALLA
TANGENZIALE EST,
SU VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE
SU VIA ARDEATINA, DAL DIVINO AMORE AL GRA,
SU VIA PONTINA, A TRATTI, DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA,
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’AXA E
LUNGO LA VIA DEL MARE/VIA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ACILIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma