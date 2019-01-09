Traffico Roma del 09-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
PER IL TRAFFICO INTENSO SUL GRA CODE A TRATTI:
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA.
IN DIREZIONE CENTRO, PER IL TRAFFICO INTENSO, RALLENTATE:
VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,
VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA E POI DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA
TANGENZIALE EST.
GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST, PER INCIDENTE, SI STA IN CODA NELLE DUE
DIREZIONI TRA VIA SALARIA E VIA NOMENTANA
A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA
DI PIAZZALE DI PORTA PIA, IN DIREZIONE DI MONTE SACRO, INOLTRE CODE A
TRATTI IN DIREZIONE CENTRO: DA VIA CASAL BOCCONE A VIALE KANT E POI DA
PIAZZA SEMPIONE ALLA TANGENZIALE EST.
SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA, INCOLONNAMENTI:
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRA IL GRA E
L’INNESTO ALLA TANGENZIALE EST,
SU VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE
SU VIA ARDEATINA, DAL DIVINO AMORE AL GRA,
SU VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI ALL’EUR,
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’AXA E
LUNGO LA VIA DEL MARE/VIA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ACILIA.
INFINE SEGNALIAMO UN INCIDENTE E TRAFFICO RALLENTATO LUNGO
VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’INCROCIO CON VIA CASILINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma