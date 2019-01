Traffico Roma del 09-01-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

PER IL TRAFFICO INTENSO SUL GRA CODE A TRATTI:

IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA.

IN DIREZIONE CENTRO, PER IL TRAFFICO INTENSO, RALLENTATE:

VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,

VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,

VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,

VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA E POI DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA

TANGENZIALE EST.

GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST, PER INCIDENTE, SI STA IN CODA NELLE DUE

DIREZIONI TRA VIA SALARIA E VIA NOMENTANA

A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA

DI PIAZZALE DI PORTA PIA, IN DIREZIONE DI MONTE SACRO, INOLTRE CODE A

TRATTI IN DIREZIONE CENTRO: DA VIA CASAL BOCCONE A VIALE KANT E POI DA

PIAZZA SEMPIONE ALLA TANGENZIALE EST.

SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA, INCOLONNAMENTI:

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, TRA IL GRA E

L’INNESTO ALLA TANGENZIALE EST,

SU VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE

SU VIA ARDEATINA, DAL DIVINO AMORE AL GRA,

SU VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI ALL’EUR,

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’AXA E

LUNGO LA VIA DEL MARE/VIA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ACILIA.

INFINE SEGNALIAMO UN INCIDENTE E TRAFFICO RALLENTATO LUNGO

VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’INCROCIO CON VIA CASILINA.

