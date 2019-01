Traffico Roma del 09-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg

ANCORA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL GRA:

IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E

TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA

MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E VIA

TIBURTINA, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA TUSCOLANA E TRA VIA LAURENTINA

E LA ROMA FIUMICINO

IN DIREZIONE CENTRO, PER IL TRAFFICO INTENSO, SEMPRE RALLENTATE:

VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTA ROSSA,

VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.

VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI ALL’EUR,

VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’AXA E

LA ROMA-FIUMICINO, DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

SI STA POI IN CODA: SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A

VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI

E LUNGO LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA, VERSO LO STADIO

OLIMPICO.

