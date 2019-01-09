Traffico Roma del 09-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
ANCORA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E
TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA
MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E VIA
TIBURTINA, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA TUSCOLANA E TRA VIA LAURENTINA
E LA ROMA FIUMICINO
IN DIREZIONE CENTRO, PER IL TRAFFICO INTENSO, SEMPRE RALLENTATE:
VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTA ROSSA,
VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.
VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI ALL’EUR,
VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’AXA E
LA ROMA-FIUMICINO, DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
SI STA POI IN CODA: SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A
VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI
E LUNGO LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA, VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma