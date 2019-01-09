RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 10:30

di - 09 Gennaio 2019 - 10:32

Più informazioni su


VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50   mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE:
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA
MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E VIA
TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA.
PER IL TRAFFICO INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO:
LUNGO LA VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI AL GRA,
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA,
LUNGO LA ROMA-FIUMICINO, DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,
SI STA IN CODA ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
IN CENTRO CODE LUNGO VIALE DEL MURO TORTO, DA VIALE DEL GALOPPATOIO A
PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.
INCOLONNAMENTI POI LUNGO LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE,
DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
INFINE SEGNALIAMO UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA,
IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO FOGAZZARO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su