Traffico Roma del 09-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE:

IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA

MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E VIA

TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA.

PER IL TRAFFICO INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO:

LUNGO LA VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI AL GRA,

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA,

LUNGO LA ROMA-FIUMICINO, DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,

SI STA IN CODA ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

PER I NOTI LAVORI IN CORSO.

IN CENTRO CODE LUNGO VIALE DEL MURO TORTO, DA VIALE DEL GALOPPATOIO A

PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.

INCOLONNAMENTI POI LUNGO LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE,

DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA, VERSO LO STADIO OLIMPICO.

INFINE SEGNALIAMO UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA,

IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO FOGAZZARO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma