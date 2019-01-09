Traffico Roma del 09-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE:
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA
MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E VIA
TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA.
PER IL TRAFFICO INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO:
LUNGO LA VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI AL GRA,
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA,
LUNGO LA ROMA-FIUMICINO, DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,
SI STA IN CODA ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
IN CENTRO CODE LUNGO VIALE DEL MURO TORTO, DA VIALE DEL GALOPPATOIO A
PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.
INCOLONNAMENTI POI LUNGO LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE,
DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
INFINE SEGNALIAMO UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA,
IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO FOGAZZARO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma