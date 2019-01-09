Traffico Roma del 09-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA:
SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DA VIA PRENESTINA E ALLA
VIA APPIA.
A PRIMAVALLE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA IN
PROSSIMITÀ DI VIA TEODOLFO MERTEL: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE
DIREZIONI.
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA COLLATINA AL BIVIO
CON VIA PRENESTINA
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A
VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,DALLA VIA DEL MARE A
VIA DERLLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA FRA
VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON RALLENTAMENTI E CODE a partire da VIALE
DELLA MUSICA A PIAZZALE GIULIO DOUHET VERSO IL RACCORDO ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma