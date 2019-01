Traffico Roma del 09-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA:

SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DA VIA PRENESTINA E ALLA

VIA APPIA.

A PRIMAVALLE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA IN

PROSSIMITÀ DI VIA TEODOLFO MERTEL: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE

DIREZIONI.

PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA COLLATINA AL BIVIO

CON VIA PRENESTINA

PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A

VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,DALLA VIA DEL MARE A

VIA DERLLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.

LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA FRA

VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI

RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON RALLENTAMENTI E CODE a partire da VIALE

DELLA MUSICA A PIAZZALE GIULIO DOUHET VERSO IL RACCORDO ANULARE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma