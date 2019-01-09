Traffico Roma del 09-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA MARMORATA
ALL’ALTEZZA DELL’UFFICIO POSTALE: SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI.INOLTRE
E’ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE.
PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
SEMPRE IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA
ADRIANA VERSO PIAZZA PIA.
INCIDENTE ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO CON RALLENTAMENTI ALL’ ALTEZZA
VIA ALFANA VERSO IN CENTRO
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI: SI VIAGGIA
ARILENTO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA
PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
RALLENTAMENTI VERSO LA TANGENZIALE EST SU VIA LA SPEZIA DA PIAZZALE APPIO A
VIA NOLA.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DALLA VIA DEL MARE A
VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA
VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI
RIPERCUSSIONI A PARTIRE DA VIALE DELLA MUSICA A PIAZZALE GIULIO DOUHET
VERSO IL RACCORDO ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma