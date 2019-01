Traffico Roma del 09-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 15:20

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA MARMORATA

ALL’ALTEZZA DELL’UFFICIO POSTALE: SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI.INOLTRE

E’ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE.

PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

SEMPRE IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA

ADRIANA VERSO PIAZZA PIA.

INCIDENTE ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO CON RALLENTAMENTI ALL’ ALTEZZA

VIA ALFANA VERSO IN CENTRO

TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI: SI VIAGGIA

ARILENTO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

RALLENTAMENTI VERSO LA TANGENZIALE EST SU VIA LA SPEZIA DA PIAZZALE APPIO A

VIA NOLA.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DALLA VIA DEL MARE A

VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.

LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA

VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI

RIPERCUSSIONI A PARTIRE DA VIALE DELLA MUSICA A PIAZZALE GIULIO DOUHET

VERSO IL RACCORDO ANULARE.

