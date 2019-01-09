Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER
INCIDENTA DA VIA ANAGNINA A VIA APPIA;
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DALLA LAURENTINA
AL BIVIO PER NAPOLI.
INCIDENTE A SUD DELLA CAPITALE: SULLA VIA APPIA NUOVA SI STA IN CODA DAL
RACCORDO ANULARE FINO OLTRE L’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO FUORI CITTA’.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DI TOR DI QUINTO A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE
CASTRENSE, IN QUESTO TRATTO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO ALLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA
VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI
RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA’ NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma